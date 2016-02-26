"Московский патруль": В Москве задержали украинцев с партией марихуаны

В Москве наркополицейские задержали двух приезжих с Украины. В столице они пытались продать крупную партию марихуаны, сообщает телеканал "Москва 24".



Выяснилось, что злоумышленники использовали настоящий шпионский набор для того, чтобы доставить наркотики со своей родины. Государственную границу они пересекали под покровом ночи, а чтобы остаться незаметными, применяли тепловизоры. Методы конспирации они применяли и во время продажи запрещенного зелья. Свертки с марихуаной иностранцы закапывали в талую землю, а потом сообщали покупателям их координаты.