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Новости

26 февраля 2016, 22:00

Происшествия

"Московский патруль": В Москве задержали украинцев с партией марихуаны

"Московский патруль": В Москве задержали украинцев с партией марихуаны

Мужчины хотели ограбить банк путем поджога

Задержан предполагаемый соучастник нападения на банк

Трое злоумышленников пытались ограбить банк на юго-востоке Москвы

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"Московский патруль": Убийство Сергея Мкртчяна носит заказной характер

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В подмосковном Жуковском задержали нелегальных мигрантов

Столичные полицейские задержали 20 мошенников-экстрасенсов

В Москве наркополицейские задержали двух приезжих с Украины. В столице они пытались продать крупную партию марихуаны, сообщает телеканал "Москва 24".

Выяснилось, что злоумышленники использовали настоящий шпионский набор для того, чтобы доставить наркотики со своей родины. Государственную границу они пересекали под покровом ночи, а чтобы остаться незаметными, применяли тепловизоры. Методы конспирации они применяли и во время продажи запрещенного зелья. Свертки с марихуаной иностранцы закапывали в талую землю, а потом сообщали покупателям их координаты.
Программа: Московский патруль
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