Массовую гибель медведей зафиксировали в заповеднике на Камчатке

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Специалисты зафиксировали массовую гибель молодых медведей в Южно-Камчатском заказнике в районе Курильского озера на Камчатке. Информацией об этом поделились на сайте Кроноцкого государственного заповедника.

"Некоторые случаи могли быть связаны с характерным для медведей каннибализмом. Однако мы обнаруживали и туши, рядом с которыми не было следов, а также ничего, что бы говорило о насильственной смерти. Погибшие особи были упитанными, не страдали от истощения", – поделился инспектор службы охраны заповедника Евгений Денгес.

Работники заказника выяснили, что многие медведи погибли в возрасте до двух лет. Специалисты считают, что высокая смертность животных может быть связана с теми или иными недугами. Ветеринары заповедника взяли образцы тканей одного из зверей для анализов.

По словам главы Агенства по ветеринарии Камчатского края Артема Никитина, других случаев в данном районе не было зафиксировано. Была создана рабочая группа по выяснению обстоятельств происшествия. Такая вспышка смертности у животных, подчеркнул замдиректора заповедника Владимир Халманов, не представляет опасности для здоровья человека.

Ранее заместитель генерального директора Московского зоопарка по зоологической работе Алексей Суслов поделился, что на территорию учреждения перевезут пару снежных барсов. Пара животных еще не выбрана, однако сама процедура будет реализована весной 2023 года.



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