В китайском зоопарке туристы забросали панду камнями

Посетители зоопарка в провинции Шэньси в Китае забросали камнями панду. Таким образом они хотели заставить животное двигаться, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам очевидца, вольер панды обступили более 20 человек, которые принялись кричать. Один из них начал бросать камни. К нему присоединились и другие посетители.

В результате четверо китайских туристов выгнали из заповедника и внесли в черный список. Панда не пострадала.

Ранее из частного зоопарка в селе Штит на северо-востоке Чехии сбежали два тигра и лев. На поиски зверей отправились восемь полицейских нарядов.