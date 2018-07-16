Сбежавших из чешского зоопарка льва и тигров вернули в клетки

16 июля, 15:41
Фото: АР/Petr David Josek
Льва и двух тигров, сбежавших из частного зоопарка в селе Штит на северо-востоке Чехии, обнаружили в соседнем лесу. Животных уже вернули в клетки, сообщила представитель местной полиции Ива Кормошова.
По ее словам, сбежавшие животные мирно лежали под сосной. "Подоспевшие ветеринары усыпили одновременно всех хищников с помощью специальных патронов, а затем звери были возвращены в зоопарк", − цитирует Кормошову РИА Новости. Она также отметила, что полицейские были готовы использовать оружие, если бы звери предприняли попытку убежать.
Представитель полиции добавила, что в клетках сбежавших хищников были выломаны решетки. Теперь предстоит выяснить, как такое могло произойти.
Ранее сообщалось, что из частного зоопарка в Чехии сбежали два тигра и лев. Тогда сотрудники полиции рекомендовали местным жителям не покидать дома, пока сбежавших зверей не найдут. К поискам животных привлекли восемь полицейских нарядов.
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