Из частного зоопарка в Чехии сбежали два тигра и лев

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Из частного зоопарка в селе Штит на северо-востоке Чехии сбежали два тигра и лев, сообщает РИА Новости.

Полиция попросила местных жителей пока не выходить из дома. На поиски зверей отправились восемь полицейских нарядов.

Сейчас животные, предположительно, находятся вблизи зоопарка, однако могут убежать и дальше. Жителей соседних сел также предупредили об опасных беглецах.

Частный зоопарк в селе создали в 2014 году. Кроме тигров и льва там живут и другие экзотические животные.