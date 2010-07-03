Детеныш редкой макаки родился в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке на свет появился детеныш львинохвостой макаки. Посмотреть на малыша вместе с его сородичами посетители зоопарка могут в павильоне "Дом обезьян" на новой территории, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, большую часть времени малыш проводит со своей матерью.

"Ляля не отпускает от себя детеныша дальше чем на метр. При любом намеке на опасность он скрывается в густой шерсти на ее груди. Поэтому определить пол нового обитателя зоопарка нашим специалистам еще не удалось", – приводятся в сообщении слова Акуловой.

Как отмечается, львинохвостые макаки – одни из самых редких приматов. Их численность в природе не превышает нескольких тысяч особей. Кроме того, они занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые".

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у пары южноафриканских пингвинов родился птенец. Сотрудникам пришлось выкармливать детеныша вручную, поскольку родители вели себя беспокойно и могли по неосторожности травмировать пингвиненка.