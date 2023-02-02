Появившегося на трассах курорта "Роза Хутор" быка изолировали

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Быка, появившегося на трассах "Розы Хутора" в Сочи, изолировали, сообщило руководство курорта в своем телеграм-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. За медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался.

Предполагается, что животное могло случайно забежать с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив быка за пределы трасс. Сейчас он находится в закрытой для гостей зоне, а подходы к трассам усилены сетями.

"Мы проинформировали представителей Сочинского нацпарка и сейчас ждем их специалистов для эвакуации животного", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на склонах горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи заметили быка. На появившихся в Сети кадрах видно, как животное гуляет по склону, а также бежит, обгоняя сноубордистов. По словам очевидцев, животное боднуло троих человек, но пострадали только сноуборды.



Видео: телеграм-канал RiderHelp

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