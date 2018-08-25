США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии

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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым заявил, что Вашингтон может нанести новый мощный удар по территории Сирии, если Дамаск применит химическое оружие, передает агентство Bloomberg.

Как сообщает РИА Новости, заявление Болтон сделал российскому коллеге на встрече в Женеве в четверг. Болтон подчеркнул, что Вашингтон готов к серьезному военному ответу в отношении САР.

Американские власти утверждают, пишет Bloomberg, что обладают информацией о возможном применении сирийской армией химоружия при освобождении территорий, которые контролируют боевики.

В Женеве Патрушев и Болтон коснулись ключевых вопросов международной повестки. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, Иран, а также тему контроля над ядерными вооружениями.

По словам главы российского Совбеза, итоговый документ встречи подписать не удалось из-за позиции США, которые хотели упомянуть о "вмешательстве" Москвы в американские выборы.

По его словам, дипломат предложил в ответ внести в документ положение о том, что США не должны вмешиваться во внутренние дела стран. На это Болтон заявил, что подписывать такое заявление не будет.

Ранее сообщалось, что Патрушев обсудит с Болтоном 23 августа в Женеве вопрос о присутствии иранских войск в Сирии. Кроме того, дипломаты собирались принять решение о стратегической стабильности, ситуации на Украине и двусторонних отношениях РФ и США.