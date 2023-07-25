Власти Украины заявили, что поместят на кусты марихуаны штрих-коды в случае ее легализации

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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти будут жестко контролировать производство и сбыт каннабиса, выращиваемого для медицинских целей. В этих целях на кустах разместят штрих-коды, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в 2021 году она стала одним из инициаторов законопроекта о легализации наркотика в стране.

"Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах", – сказала она.

Стефанишина добавила, что для медицинского каннабиса будут оборудованы специальные помещения, а каждый куст получит свой штрих-код, внутри установят камеры видеонаблюдения. Она подчеркнула, что все эти пункты также были прописаны в законе.

Наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу лекарства будет таким же, как за сбыт наркотиков, отметила вице-премьер. Лицензия, дающая разрешение на производство медицинского каннабиса, будет стоить столько же, сколько стоит и на производство алкоголя и табачных изделий, то есть около 800 гривен – 22 доллара.

Лицензии будет выдавать Государственная врачебная служба, резюмировала Стефанишина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады призвал легализовать в стране лекарства на основе каннабиса. Он подчеркнул, что лучшие практики, показавшие наибольшую эффективность в мире, необходимо применять в стране, даже не взирая на их необычность и сложность.

Он также заявил о необходимости провести соответствующие научные исследования. По его словам, их производство также должно находиться на Украине.



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