Украинцы попросили Эстонию отказаться от рождественских и новогодних фейерверков – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конгресс украинцев Эстонии обратился к местным властям и общественности с просьбой сократить или полностью отказаться от новогодних и рождественских фейерверков в этом году, сообщает газета Postimees.

По информации издания, таким образом конгресс украинцев борется за то, чтобы прибывшие в страну беженцы чувствовали себя в безопасности. По их мнению, "каждая ракета" фейерверка убивает у вынужденных переселенцев из Украины "возрожденное чувство покоя и трезвого ума".

"Мы помогаем им здесь адаптироваться, мы жертвуем деньги, вещи первой необходимости и свое время, чтобы люди, пережившие ужасы, могли справиться в новых условиях. Сейчас такое время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть в одночасье разрушена", – говорится в заявлении конгресса.

По данным эстонского министерства внутренних дел, с конца февраля в страну въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из них 64 тысячи до сих пор остаются в Эстонии.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лицемерии. Поводом стала опубликованная видеозапись, на которой запечатлено, как в здании Еврокомиссии полностью отключают свет в знак солидарности с Украиной.



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