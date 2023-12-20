20 декабря, 15:42В мире
В Финляндии возмутились из-за ошибки НАТО в месте жительства Йоулупукки
Фото: ТАСС/EPA/Balazs Mohai
Финская сторона оказалась недовольна рождественским посланием Североатлантического альянса из-за того, что НАТО ошиблась с местом проживания Йоулупукки – финского аналога Деда Мороза и Санта-Клауса. Об этом пишет издание Iltalehti.
"Грубое заявление НАТО о Санта-Клаусе потрясло финнов… По данным военной ассоциации НАТО, всем известный старик в красном, или Санта-Клаус, не живет в Корватунтури", – следует из статьи.
НАТО в соцсетях опубликовала рождественское поздравление Финляндии в видеоформате. В ролике бойцы проверяют водительские права финского Санты. В документах указали, что местом проживания Йоулупукки является Северный полюс.
Согласно финским поверьям, Йоулупукки живет в Лапландии, в Корватунтури. Только в США детям рассказывают, что Санта живет на Северном полюсе. По данным прессы, эта оплошность вызвала у граждан Финляндии возмущение.
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