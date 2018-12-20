Американец отсидел 17 лет в тюрьме за двойника

Фото: Kansas department of corrections

Американец Ричард Энтони Джонс провел за решеткой 17 лет за преступление, которого он не совершал. Его признали виновным в ограблении в 1999 году. О ситуации сообщают "Дни.ру".

В 1999 году очень похожий на Джонса американец вырвал мобильный телефон из рук женщины. Это произошло на парковке около супермаркета. Затем преступник скрылся. Пострадавшая боролась с ним, пыталась отнять телефон назад, упала на асфальт и разбила колени. Причинение телесного вредя приняли во внимание, поэтому наказание оказалось суровее.

Очевидцы происшествия сообщили, что злоумышленник был похож на светлокожего латиноамериканца или афроамериканца, и у него были откинутые назад волосы. Сам Джонс в это время был поблизости на вечеринке в честь дня рождения своей девушки, и его видели несколько человек. Он оказался очень похож на тот портрет, который описывали очевидцы.

На очной ставке в нем признали грабителя. По стечению обстоятельств автомобиль реального преступника был припаркован недалеко от дома Ричарда. Таким образом, мужчину приговорили к тюремному заключению.

Теперь он требует компенсации за моральный ущерб. Его требования к властям штата Канзас составляют 1,1 миллиона долларов. Он вышел на свободу в 2017 году и получил сертификат, удостоверяющий его невиновность и разрешение участвовать в страховых программах здравоохранения штата.

Правозащитникам удалось найти настоящего преступника. Им оказался Рики Ли Амос, он живет недалеко от Джонса и того самого места преступления. Наказать Амоса теперь уже невозможно: у преступления истек срок давности, а материалы его дела уничтожены.

В ноябре британский аспирант Мэттью Хеджес был приговорен в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) к пожизненному сроку за шпионаж. 31-летнего британца признали виновным в шпионаже в пользу Лондона. Хеджес учился в Даремском университете в Англии и отправился в ОАЭ для сбора материалов для своей диссертации. Через несколько дней после этого его помиловали по указу президента Халифы бен Заида Аль Нахайяна в связи с предстоящим празднованием Национального дня ОАЭ.