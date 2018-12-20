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12:52

СМИ распространили видео покидающих Сирию военных авто США

за рубежом политика безопасность

12:52

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Фото: АР

Колонна грузовиков армии США покидает Сирию, сообщило турецкое агентство Anadolu. Агентство распространило запись отъезда американского конвоя. Ранее автомобили доставляли оружие силам самообороны сирийских курдов, уточняет издание.

По данным Reuters, в течение 24 часов из Сирии вывезут всех сотрудников госдепартамента США, а военные покинут страну в течение 60-100 дней.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. Территорию страны покинут "быстро" и "полностью" свыше двух тысяч американских военных.

Глава Белого дома объявил, что США одержали победу над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии. Борьбу с террористами Трамп назвал единственной целью нахождения американских военных в стране.

Заявление американского лидера о победе США над террористами в Сирии раскритиковал зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. По его словам, борьба с терроризмом была для Вашингтона "видимостью", искусственно созданной американскими властями для достижения своих целей.

за рубежом политика безопасность

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