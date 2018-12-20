СМИ распространили видео покидающих Сирию военных авто США

Колонна грузовиков армии США покидает Сирию, сообщило турецкое агентство Anadolu. Агентство распространило запись отъезда американского конвоя. Ранее автомобили доставляли оружие силам самообороны сирийских курдов, уточняет издание.
По данным Reuters, в течение 24 часов из Сирии вывезут всех сотрудников госдепартамента США, а военные покинут страну в течение 60-100 дней.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. Территорию страны покинут "быстро" и "полностью" свыше двух тысяч американских военных.
Глава Белого дома объявил, что США одержали победу над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Сирии. Борьбу с террористами Трамп назвал единственной целью нахождения американских военных в стране.
Заявление американского лидера о победе США над террористами в Сирии раскритиковал зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин. По его словам, борьба с терроризмом была для Вашингтона "видимостью", искусственно созданной американскими властями для достижения своих целей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.