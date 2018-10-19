Власти США обвинили россиянку во вмешательстве в предстоящие выборы

Фото: DPA/TASS/Patrick Pleul

Власти США предъявили обвинения россиянке во вмешательстве в предстоящие выборы, которые состоятся в ноябре 2018 года. Об этом сообщили в министерстве юстиции страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Хусяйновой выдвинули обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов, в том числе по контролю над продажей и ношением оружия и иммиграции.

Также отмечается, что поскольку Хусяйнова находится за пределами Соединенных Штатов, она вряд ли предстанет перед американским судом.

В начале октября Владимир Путин, выступая на сессии "Российской энергетической недели", отметил, что хотел бы, чтобы закончилось "мракобесие, связанное с мнимым вмешательством РФ в какую-то предвыборную кампанию в Соединенных Штатах".

При этом Путин подчеркнул, что российские власти будут работать с США и ее нынешним президентом, поскольку "другого президента" и "других Соединенных Штатов" нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай представляет более серьезную угрозу для США с точки зрения вмешательства в выборы, чем Россия. По словам американского президента, Китай вмешался в выборы в США, так же как и Россия. Причем, на его взгляд, КНР – это еще более серьезная проблема.

Трамп также сообщил о наличии у Штатов улик, подтверждающих намерения Китая попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По его мнению, КНР пытается оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре.