Кубанский казачий хор рассказал, чем "зажигал" гостей на свадьбе главы МИД Австрии

19 августа, 06:11
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Кубанский казачий хор спел на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Коллектив исполнил традиционные народные песни, в том числе "Многая и благая лета!" и "Любо, братцы, любо!".
Директор хора Анатолий Арефьев рассказал ТАСС, что для него стал неожиданностью тот факт, что уже во время первой песни "Люблю я казаченьку" зал "начал аплодировать, а молодожены пустились в пляс", тогда как обычно музыканты "зажигают" зрителей только со второго-третьего произведения.
Арефьев добавил, что на торжественном мероприятии также выступил дуэт баянистов "Баян-Микс" и солисты оркестра "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Телеканал РЕН ТВ ранее опубликовал видео выступления казаков.
На церемонию бракосочетания в австрийский Гамлиц был приглашен Владимир Путин. Президент России посетил торжества по пути на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он преподнес молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также станцевал с невестой.
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