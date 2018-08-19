Кубанский казачий хор рассказал, чем "зажигал" гостей на свадьбе главы МИД Австрии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Кубанский казачий хор спел на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Коллектив исполнил традиционные народные песни, в том числе "Многая и благая лета!" и "Любо, братцы, любо!".

Директор хора Анатолий Арефьев рассказал ТАСС, что для него стал неожиданностью тот факт, что уже во время первой песни "Люблю я казаченьку" зал "начал аплодировать, а молодожены пустились в пляс", тогда как обычно музыканты "зажигают" зрителей только со второго-третьего произведения.

Арефьев добавил, что на торжественном мероприятии также выступил дуэт баянистов "Баян-Микс" и солисты оркестра "Россия" имени Людмилы Зыкиной. Телеканал РЕН ТВ ранее опубликовал видео выступления казаков.



На церемонию бракосочетания в австрийский Гамлиц был приглашен Владимир Путин. Президент России посетил торжества по пути на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он преподнес молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также станцевал с невестой.