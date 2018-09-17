Китай намерен прекратить торговые переговоры с США

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Китай может прекратить торговые переговоры с США, сообщает "МИР 24".

По данным издания, руководство Пекина считает переговоры неуместными ввиду угроз Вашингтона о введении новых пошлин на китайские товары. Ранее появилась информация, что США хотят провести переговоры с Китаем 27-28 сентября.

В августе Китай привел в действие решение о введении 25-процентной пошлины на импорт товаров из США объемом 16 миллиардов долларов в ответ на новые сборы со стороны Вашингтона.