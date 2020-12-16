В Бразилии выпавший из самолета смартфон записал свой полет на видео

Фото: youtube.com/Emesto Galiotto

В Бразилии смартфон выпал из кабины самолета, записав на видео свой полет до земли с высоты около 500 метров, сообщает "Газета.ру".

Телефон выпал из рук местного жителя, который вел съемку с высоты из кабины легкомоторного самолета. Гаджет выпал из рук мужчины под действием порыва ветра и полетел вниз.

Приземлившись, владелец смартфона решил его разыскать с помощью геолокации в специальном приложении. Спустя несколько часов бразилец подобрал телефон, обнаружив его на пляже.

Удивительно, но девайс оказался практически невредим, а также записал свой полет на видео.

Видео: youtube.com/Plantão dos Lagos