Китай подал иск в ВТО из-за намерений США ввести новые пошлины

Фото: АР/Andy Wong

Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с планами США ввести дополнительные пошлины на китайские товары, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

О намерении обложить продукцию Поднебесной дополнительными сборами в 10 процентов Вашингтон заявил на прошлой неделе. В Пекине это назвали неприемлемым и пообещали незамедлительно обратиться в ВТО, сообщает РИА Новости.

Список товаров, на которые могут ввести пошлины, опубликовали еще в апреле 2018 года. Туда вошли 1,3 тысячи наименований. Мера стала ответом на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25 процентов на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов. Стороны договорились об отмене торговой войны в мае. Прийти к окончательному мировому соглашению не удалось, Вашингтон анонсировал новые сборы.

Введенные США в середине июня пошлины затронули примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Китай в ответ объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований ввозимых из США товаров.

Торговая политика Штатов беспокоит не только Китай. В июле Швейцария направила во Всемирную торговую организацию жалобу на США из-за введения ими дополнительных пошлин на сталь и алюминий.