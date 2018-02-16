Белый дом обвинил Россию в кибератаках с помощью вируса NotPetya

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Обвинения в адрес России, касающиеся организации кибератаки с помощью вируса NotPetya поддержали в Белом доме, сообщает пресс-служба правительства США.

"В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории", – цитирует сообщение "Газета.ру".

Как пояснили представители Белого дома, атака нанесла ущерб Европе, Азии и Америке. Они оценили потери в миллиарды долларов.

По мнению Вашингтона, целью кибератаки была дестабилизация Украины. В Белом доме предупредили, что эти действия повлекут международный ответ.

Первые обвинения в проведении нападения на европейские компании с помощью вируса NotPetya поступили в адрес России от МИД Великобритании. Там отметили, что вредоносная программа нанесла сотни миллионов фунтов ущерба деятельности предприятий.

Обвинения решительно отвергли в Кремле, назвав их русофобскими и бездоказательными. В письме британского внешнеполитического ведомства не было представлено никаких указывающих на РФ улик.

В июне 2017 года вирус-вымогатель атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Программа шифровала данные на компьютере, блокируя доступ. За возвращение устройств в нормальное состояние вирус требовал деньги.