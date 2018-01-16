Актера Кевина Спейси обвинили в расизме

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Руководитель охраны на съемной площадке сериала "Карточный домик" обвинил актера Кевина Спейси в расизме.

Как сообщает "Газета.ру", мужчина заявил, что во время работы Спейси не здоровался с чернокожими охранниками. Кроме того, когда охранники смотрели трейлер сериала, Спейси в грубой форме сказал своему менеджеру, что не хочет, чтобы те просматривали ролик.

Когда глава службы охраны попытался пожаловаться на поведение актера, ему заявили, что окружающие просто должны "делать его счастливым".

30 октября СМИ сообщили, что Кевин Спейси совершил каминг-аут, признавшись, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. Голливудский актер добавил, что в настоящий момент предпочитает "жить как гей". После этого он оказался в центре ряда скандалов.

Со Спейси уже отказались работать его представитель Стейси Вулф и агентство. Последний сезон сериала "Карточный домик" доснимут без него. Кроме того, из-за скандала у актера отозвали премию "Эмми", а из американского сериала "Это мы" убрали упоминание о нем.

Кто еще из звезд оказался замешан в подобных скандалах, читайте в материале портала Москва 24.