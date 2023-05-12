В ФРГ конфисковали дорогостоящие объекты искусства с яхты российского бизнесмена – СМИ

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Сотрудники уголовной полиции Германии конфисковали коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, который подозревается в нарушении санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Речь идет об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова. Общая стоимость конфискованных объектов составила несколько миллионов евро.

3 мая сообщалось об обысках на яхте Luna, принадлежащей гражданину России. Говорилось, что 67-летний предприниматель с 2022 года находится под санкциями Евросоюза и подозревается в том, что после попадания в санкционный список не уведомил Немецкий федеральный банк и Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля (BAFA) о хранящихся на территории Германии крупных активах.

Ранее сообщалось, что сумма замороженных активов компаний и физлиц из России, которые попали в санкционные списки Евросоюза, составляет более 24 миллиардов евро. Также говорилось, что данные замороженные активы не подлежат прямой конфискации.

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