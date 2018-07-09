Вукоевича отстранили от участия в ЧМ в составе хорватской делегации

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На официальном сайте футбольной федерации Хорватии появилось сообщение о том, что члена тренерского штаба сборной Огнена Вукоевича отстранили от работы на ЧМ-2018 в России, передает "Интерфакс".

"Он более не входит в состав хорватской делегации, он лишен аккредитации на турнир", – говорится в заявлении.

Ранее в Сети появилось скандальное видео, где Домагой Вида вместе с Вукоевичем заявили, что посвящают победу в матче с российской сборной Украине. В свою очередь, FIFA вынесла Виде предупреждение, а Хорватский футбольный союз (HNS) призвал игроков сборной воздержаться от любых поступков и высказываний, которые могут быть восприняты как политические.