Вукоевича отстранили от участия в ЧМ в составе хорватской делегации

9 июля, 16:04
Фото: AP/Darko Bandic
На официальном сайте футбольной федерации Хорватии появилось сообщение о том, что члена тренерского штаба сборной Огнена Вукоевича отстранили от работы на ЧМ-2018 в России, передает "Интерфакс".
"Он более не входит в состав хорватской делегации, он лишен аккредитации на турнир", – говорится в заявлении.
Ранее в Сети появилось скандальное видео, где Домагой Вида вместе с Вукоевичем заявили, что посвящают победу в матче с российской сборной Украине. В свою очередь, FIFA вынесла Виде предупреждение, а Хорватский футбольный союз (HNS) призвал игроков сборной воздержаться от любых поступков и высказываний, которые могут быть восприняты как политические.
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