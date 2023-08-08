Розовое платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" выставят на торги

Фото: кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"; режиссер - Блейк Эдвардс; производство - Paramount Pictures

Розовое платье Givenchy Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" продадут на аукционе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на австралийский Harper's Bazaar.

Вещь планируют продать на аукционе Legends: Hollywood&Royalty дома Julien's Auctions со стартовой ценой в 300 тысяч долларов. Платье сшито из розовой шелковой органзы и украшено аппликацией из гипюрового веерного кружева ручной работы с пайетками и бисером. Его дизайн был разработан Юбером де Живанши.

Помимо этого, в рамках планируемого аукциона собираются продать костюмы Греты Гарбо, Энн Бакстер, Джуди Гарланд, Элизабет Тейлор, Вивьен Ли и других актрис.

До этого аукционный дом GWS Auctions выставил на продажу платья актрисы Мэрилин Монро, гитару рок-исполнителя Курта Кобейна и нунчаки актера и мастера единоборств Брюса Ли. Среди лотов Монро не только платья, цены на которые стартуют от 500 и 750 долларов, но и клатч. Он будет продаваться от 250 долларов.



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