Путин наградил космонавта Шкаплерова орденом Гагарина

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель начальника Центра подготовки космонавтов, Герой России Антон Шкаплеров был награжден орденом Гагарина. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что награда была присуждена Шкаплерову за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за его проявленное при осуществлении полета на Международную космическую станцию мужество.

Ранее орден Гагарина был вручен Путиным первой женщине-космонавту, депутату Госдумы Валентине Терешковой. Встреча Терешковой и российского лидера состоялась в 60-ю годовщину ее полета в космос.

В ходе церемонии президент обнял парламентария, а затем вручил ей орден и букет цветов.

Указ о награждении Терешковой глава государства подписал утром 16 июня. Президент отметил ее выдающиеся заслуги в освоении космоса, мужество и самоотверженность, а также активную общественную и международную деятельность.



Путин учредил в РФ орден Гагарина – СМИ