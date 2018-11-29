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Политика

29 ноября 2018, 13:18

Путин и Трамп в Аргентине встретятся вдвоем

власть политика

Фото: AP/Pablo Martinez Monsivais

Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поговорят вдвоем на встрече в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ожидается, что переговоры российского и американского лидеров пройдут "до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие". Официальный представитель Кремля уточнил, что встреча состоится около полудня 1 декабря.

"Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться", – цитирует Пескова РИА Новости. Представитель одной из делегаций также рассказал агентству, что беседа Путина и Трампа тет-а-тет продлится около двадцати минут.

Ранее глава Белого дома не исключил, что может отменить встречу с президентом РФ в Аргентине из-за роста напряженности между Россией и Украиной. По словам Трампа, возможность этой встречи полностью зависит от доклада американской службы нацбезопасности об инциденте в Керченском проливе.

Несмотря на такие заявления в СМИ, Кремль продолжает подготовку встречи Путина и Трампа на саммите G20. Как отметил Дмитрий Песков, встреча лидеров согласована и иной информации от американской стороны не поступало.

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