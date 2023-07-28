Путин заявил, что РФ действует в соответствии с Уставом ООН

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Россия не нарушает Устав Организации Объединенных Наций (ООН), а действует в полном соответствии с ним. Об этом сообщил Владимир Путин в рамках встречи с африканской миссией по Украине на саммите "Россия – Африка".

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав ООН. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом", – сказал он.

Российский лидер добавил, что принципы Устава организации также должны уважаться другими государствами. Не должно существовать никаких двойных стандартов.

"Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других", – подчеркнул Путин.

Ранее глава РФ заявлял, что российская сторона выступает за расширение представительства Африки в Совете безопасности и других структурах ООН. По его словам, африканский континент становится новым центром силы и с этой объективной реальностью всем придется считаться.

Путин также напомнил, что ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, что является наследием колониальной эпохи и проводимого Западом курса "разделяй и властвуй".



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