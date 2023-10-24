24 октября, 12:54Политика
Песков рассказал, как Кремль оценивает работу над поправками к закону о выборах
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Госдуму поправок о проведении выборов в регионах с военным положением.
По его словам, дополнительные законодательные инициативы требуются в связи с особенной ситуацией в стране. Он подчеркнул, что выборы президента России еще не назначены, но они приближаются и в любом случае состоятся.
"И конечно, определенная особенная ситуация, в том числе в наших новых регионах, требует дополнительных законодательных инициатив и решений. Вот, собственно, что и происходит", – сказал представитель Кремля.
5 октября поправки в закон о выборах президента РФ были внесены в Госдуму. Этот законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.
По действующему избирательному законодательству выборы президента РФ должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов Совфед примет в декабре 2023 года.
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