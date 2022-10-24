Путин проведет заседание Координационного совета по обеспечению нужд СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин соберет образованный при правительстве Координационный совет по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Заседание назначено на 25 октября. Оно пройдет в режиме видео-конференц-связи. Президент заслушает доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве России для обеспечения потребностей, которые возникают в ходе проведения спецоперации на Украине. Новую структуру возглавил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

19 октября президент объявил о создании такого комитета. На заседании Совета безопасности российский лидер подчеркнул, что решением задач спецоперации на Украине занимаются не только силовые ведомства, но система государства в целом. Путин отметил, что на этом этапе следует продолжать совершенствовать координацию.

Российский лидер добавил, что в состав совета войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического направления в правительстве, администрации президента, а также Госсовета. Это, по мнению Путина, поможет обеспечить более тесное взаимодействие с регионами.



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