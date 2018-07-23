Главный судебный пристав РФ предложил отказывать должникам в госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов предложил ограничить предоставление госуслуг должникам, чтобы мотивировать их побыстрее выплачивать долги. С такой инициативой глава Федеральной службы судебных приставов выступил на круглом столе комитета Совфеда по социальной политике.
Аристов заявил, что для борьбы с задолженностями нужно "идти по ограничению личных имущественных прав". "Например, мы хотим ограничивать предоставление должникам государственных услуг", – цитирует директора ФССП Агентство "Москва". В числе таких мер он назвал отказ в регистрации транспортных средств, напомнив, что нередко у владельцев машин есть, например, долги по алиментам.
Помимо этого, Аристов предложил не допускать должников к экзамену по управлению транспортными средствами.
"Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр – ходи пешком и экономь деньги, ездя на общественном транспорте", – разъяснил свою позицию главный судебный пристав РФ.
Он также напомнил о необходимости формировать в обществе негативный образ должника при помощи социальной рекламы.
Ранее сообщалось, что в 2018 году судебные приставы удвоили число невыездных москвичей. По данным УФССП Москвы, только за июнь столичные приставы ограничили в выезде 33 тысячи должников.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: