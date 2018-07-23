Главный судебный пристав РФ предложил отказывать должникам в госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов предложил ограничить предоставление госуслуг должникам, чтобы мотивировать их побыстрее выплачивать долги. С такой инициативой глава Федеральной службы судебных приставов выступил на круглом столе комитета Совфеда по социальной политике.

Аристов заявил, что для борьбы с задолженностями нужно "идти по ограничению личных имущественных прав". "Например, мы хотим ограничивать предоставление должникам государственных услуг", – цитирует директора ФССП Агентство "Москва". В числе таких мер он назвал отказ в регистрации транспортных средств, напомнив, что нередко у владельцев машин есть, например, долги по алиментам.

Помимо этого, Аристов предложил не допускать должников к экзамену по управлению транспортными средствами.

"Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр – ходи пешком и экономь деньги, ездя на общественном транспорте", – разъяснил свою позицию главный судебный пристав РФ.

Он также напомнил о необходимости формировать в обществе негативный образ должника при помощи социальной рекламы.

Ранее сообщалось, что в 2018 году судебные приставы удвоили число невыездных москвичей. По данным УФССП Москвы, только за июнь столичные приставы ограничили в выезде 33 тысячи должников.