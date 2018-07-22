Судебные приставы в 2018 году удвоили число невыездных москвичей

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Судебные приставы в 2018 году стали чаще применять к москвичам ограничение выезда за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

"В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100 процентов больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тысячи постановлений)", – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

В столичном УФССП также отметили, что за июнь московские приставы ограничили в выезде 33 тысячи должников.

А вот ограничение водительских прав к жителям столицы применяю реже. За полгода такую меру применили в рамках 24,5 тысячи исполнительных производств. В результате этой меры взыскано 114 миллионов рублей. Отмечается, что около 90 процентов ограниченных в праве вождения – алиментщики.

Ранее сообщалось, что количество невыездных из-за долгов россиян достигло самого высокого уровня за последние годы. По состоянию на конец мая ограничение на выезд наложено в отношении 2,3 миллиона граждан.

Меру называют одной из самых эффективных для воздействия на должников. В ФССП рассказали, что с начала года удалось взыскать 18,2 миллиона рублей задолженности.

Судебные приставы активно применяют запрет выезда за границу: в 2017 году за первые четыре месяца она была введена в отношении 2,3 миллиона должников, с начала 2018 года приставы вынесли 1,6 миллионов новых постановлений. Они коснулись и тех, кто ранее находился в стоп-листе на границе, но сроки действия постановлений истекали.