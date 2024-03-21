Песков заявил, что уехавших из страны предателей больше не ждут в России

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Граждан РФ, которые уехали после начала спецоперации и приняли позицию противника в конфликте с Украиной, больше не ждут в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Если вы внимательно слушали президента (Владимира Путина. – Прим. ред.), его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом", – указал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, если россияне принимают решение следовать по пути врагов и действовать на их благо, тогда таких граждан будут уничтожать. Он напомнил, что о подобных предателях недавно говорил Путин. Тогда президент РФ указал на то, что подобные люди берут в руки оружие и начинают воевать против РФ.

"Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь", – заключил официальный представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что российский народ сможет отличить патриотов от предателей и выплюнуть последних как "случайно залетевшую в рот мушку". По словам президента РФ, такое самоочищение общества лишь укрепит Россию, ее солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы. Он добавил, что Запад в последнее время делает ставку на "пятую колонну", национальных предателей, которые зарабатывают средства здесь, а живут там. Таким образом они пытаются расколоть общество.



Путин заявил о попытках раскола российского общества извне