Размер грантов лучшим московским школам возрастет вдвое с будущего года

Размер грантов мэра Москвы образовательным учреждениям, ежегодно присуждаемых за вклад в повышение качества столичного образования, с 2018 года увеличат вдвое. Соответствующее постановление принял президиум правительства Москвы.

Рейтинг вклада школ в качественное образование учредили в 2011 году. Он стал инструментом мотивации школ к достижению лучших образовательных результатов.

При составлении рейтинга учитываются такие параметры как развитие талантов максимального количества учеников, работа дошкольных групп, профилактика правонарушений, работа с детьми-инвалидами, развитие любительского спорта и другие.

За последние 7 лет доля девятиклассников, получивших оценки "4" и "5" по четырем экзаменам ГИА-9 выросла с 24 до 45 процентов. Число выпускников 11 классов, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам, более 220 баллов увеличилось в 2,5 раза – с 6,8 до 17,3 тысячи человек.

Число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также число школ, их подготовивших, выросло в 3 раза (с 278 до 817 человек и с 74 до 222 школ соответственно).

За 2015-2017 годы в 3 раза увеличилось число московских образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров Национального чемпионата "Молодые профессионалы" – с 8 до 24 учреждений.

В 2018 году в Москве построят 29 объектов образования. Среди них 15 дошкольных образовательных учреждений на более 3,4 тысячи детей, шесть школ на 4,1 тысячи учеников мест и восемь блоков начальных классов на 2,8 тысячи мест.