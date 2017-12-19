Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

19 декабря, 12:44

Размер грантов лучшим московским школам возрастет вдвое с будущего года

власть образование

Размер грантов мэра Москвы образовательным учреждениям, ежегодно присуждаемых за вклад в повышение качества столичного образования, с 2018 года увеличат вдвое. Соответствующее постановление принял президиум правительства Москвы.

Рейтинг вклада школ в качественное образование учредили в 2011 году. Он стал инструментом мотивации школ к достижению лучших образовательных результатов.

При составлении рейтинга учитываются такие параметры как развитие талантов максимального количества учеников, работа дошкольных групп, профилактика правонарушений, работа с детьми-инвалидами, развитие любительского спорта и другие.

За последние 7 лет доля девятиклассников, получивших оценки "4" и "5" по четырем экзаменам ГИА-9 выросла с 24 до 45 процентов. Число выпускников 11 классов, набравших по итогам сдачи ЕГЭ по трем предметам, более 220 баллов увеличилось в 2,5 раза – с 6,8 до 17,3 тысячи человек.

Число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также число школ, их подготовивших, выросло в 3 раза (с 278 до 817 человек и с 74 до 222 школ соответственно).

За 2015-2017 годы в 3 раза увеличилось число московских образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров Национального чемпионата "Молодые профессионалы" – с 8 до 24 учреждений.

В 2018 году в Москве построят 29 объектов образования. Среди них 15 дошкольных образовательных учреждений на более 3,4 тысячи детей, шесть школ на 4,1 тысячи учеников мест и восемь блоков начальных классов на 2,8 тысячи мест.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать