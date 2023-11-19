Песков заявил о предотвращении угрозы обвала экономики РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Российские власти смогли предотвратить обвал экономики, грозивший стране после введения санкций в 2022 году. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", его фрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Пескова, для предотвращения обвала пришлось "мобилизовать все ресурсы, внутренние силы". Он подчеркнул, что ни одна страна не сталкивалась с такими санкциями. По его мнению, ни одна страна мира не сможет выдержать такого удара.

Между тем ситуация в России не только стабилизировалась, но и вышла "на траекторию роста", считает пресс-секретарь президента РФ.

Соединенные Штаты ввели очередные антироссийские санкции 16 ноября. Они распространились на минимум 14 компаний и три нефтяных танкера РФ.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

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