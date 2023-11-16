США ввели новые санкции против РФ

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Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции против не менее 14 компаний и трех нефтяных танкеров РФ. Об этом сообщил американский Минфин на своем сайте.

В список ограничительных мер США попали такие компании, как ВНИИР "Трансстрой", ВНИИР "Промэлектро", ВНИИР "Гидроэлектроавтоматика", судоходная компания "Прогресс", которая зарегистрирована в Либерии.

Кроме того, санкции вводятся в отношении трех нефтяных танкеров – "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century.

Ранее Минфин США запросил у 30 управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые подозреваются в перевозке экспортной российской нефти в обход западных санкций. По данным СМИ, это стало крупнейшим шагом подобного рода со стороны властей США с момента введения потолка цен на российскую нефть.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

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