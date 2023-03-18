Путин одобрил закон об упрощении онлайн-покупок за границей на сумму до 15 тыс рублей

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Владимир Путин подписал инициативу, согласно которой для граждан РФ упрощаются покупки в иностранных интернет-магазинах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, инициатива предоставляет альтернативные способы оплаты товаров на иностранных сервисах, а также оптимизирует административную нагрузку на кредитные организации.

До принятия закона гражданам РФ для покупки на зарубежных интернет-площадках требовалась идентификация, которую можно было получить либо в упрощенном порядке, либо с личной явкой в банк.

Кроме того, в связи с внешнеполитической обстановкой и попадания ряда банков в санкционные перечни, у россиян возникли проблемы с оплатой. Закон поможет урегулировать этот вопрос.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить срок, в течение которого покупатель может вернуть товар, приобретенный в интернете. Он предложил увеличить срок возврата онлайн-покупок с 7 до 14 дней.

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