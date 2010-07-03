Мутко объяснил разницу в тарифах ЖКХ в регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Виталий Мутко объяснил разницу тарифов на коммунальные услуги в разных регионах.

"Регионы разные, у них в разном состоянии системы ЖКХ. Например, в одной деревне может быть современная газовая котельная, а в соседней – мазутная, понятно, что жители деревни с мазутной котельной будут платить больше", – цитирует РИА Новости Мутко. Он также отметил, что тарифы на Чукотке и в центральной части страны не могут быть одинаковыми.

Мутко подчеркнул, что федеральные власти вправе только устанавливать предельные индексы.

"Есть разночтения, есть попытки обойти эти индексы в регионах. Эти обходные пути нам вместе с антимонопольной службой и нужно в первую очередь пресечь", – резюмировал вице-премьер.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за коммунальные услуги. Он отметил, что в двух соседних регионах тариф на воду может отличаться в 54 раза. По словам Артемьева, столь большая разница объясняется тем, что местные власти используют личные связи для продавливания завышенных тарифов.

В Москве утвердили тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение сразу на пять лет. Плату за отопление и горячую воду будут индексировать 1 июля.