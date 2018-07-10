В Кремле не стали комментировать поступок хорвата Виды

10 июля, 15:23
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным комментировать поступок хорватского футболиста Домагоя Виды
"Это не наш вопрос", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента, главное, чтобы "игра была честной". Песков подчеркнул, что речь в данном случае – не про политику, а про футбол. "Российская сборная проиграла сборной Хорватии. И мы поздравляем и наших футболистов за блестящую игру, и хорватскую сборную, которая идет дальше", – отметил он.
После игры со сборной России в Сети появились кадры, на которых хорватский футболист Домагой Вида кричит "Слава Украине", а тренер Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич был отстранен от работы на ЧМ-2018 по решению футбольной федерации Хорватии.
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