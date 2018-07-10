В Кремле не стали комментировать поступок хорвата Виды

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают нужным комментировать поступок хорватского футболиста Домагоя Виды

"Это не наш вопрос", – цитирует Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря президента, главное, чтобы "игра была честной". Песков подчеркнул, что речь в данном случае – не про политику, а про футбол. "Российская сборная проиграла сборной Хорватии. И мы поздравляем и наших футболистов за блестящую игру, и хорватскую сборную, которая идет дальше", – отметил он.

После игры со сборной России в Сети появились кадры, на которых хорватский футболист Домагой Вида кричит "Слава Украине", а тренер Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. FIFA вынесла Виде предупреждение, а Вукоевич был отстранен от работы на ЧМ-2018 по решению футбольной федерации Хорватии.