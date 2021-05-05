Мишустин дал поручения по реализации послания президента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин утвердил список поручений, которые необходимы для реализации мер, о которых говорил президент в апрельском послании Федеральному собранию, сообщает RT. Перечень состоит из 58 пунктов, они касаются в том числе поддержки матерей, совершенствования системы здравоохранения, поддержки российского туристического сектора.

Так, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать подходы к созданию системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Вместе с ними Фонд социального страхования до 1 июля отчитается о проработке вопроса полной оплаты больничных родителям детей до семи лет вне зависимости от стажа.

Помимо этого, до 13 июля руководителям регионов вместе с Минздравом поручено отчитаться о расширении программы профилактических медосмотров и диспансеризации. А до 21 мая Минфин обязан представить меры по обеспечению финансовой устойчивости бюджетов регионов.

В начале мая Владимир Путин сформировал и утвердил список поручений из 18 пунктов по реализации своего апрельского послания. Он касается мер поддержки семей, повышения доходов и борьбы с бедностью.

