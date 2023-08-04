Кремль опубликовал заявление Путина и лидеров африканской миссии по Украине

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Заявление Владимира Путина и лидеров африканских стран, участвующих в мирной миссии по Украине, было опубликовано на официальном сайте Кремля.

В заявлении отмечается, что стороны достигли некоторого прогресса по ряду пунктов, указанных в инициативе. Например, им удалось обсудить достигнутого в отношении прав детей, находящихся в зоне боевых действий, обмена пленными между российской и украинской сторонами.

Подчеркивается, что действия, направленные на гуманитарную помощь, будут приносить результаты и в дальнейшем.

Также РФ и африканские государства призвали Организацию Объединенных Наций (ООН) устранить причины, препятствующие экспорту зерна и удобрений из России.

"Лидеры договорились продолжить диалог по Африканской мирной инициативе, чтобы открыть путь к миру", – указано в заявлении.

Ранее Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие препятствий для экспорта зерна и удобрений из РФ с целью возобновить зерновую сделку.

Отмечалось, что для возобновления сделки необходимо предпринять шаги, направленные на устранение препятствий для экспорта российского зерна, что позволит возобновить полную реализацию черноморской пакетной инициативы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.



Россия никогда не отказывалась от обсуждения мирного решения конфликта на Украине – Путин