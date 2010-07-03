В Госдуме поддержали идею присваивать имена святых самолетам

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что присвоение самолетам имен святых – это хорошая идея. Его слова передает Агентство "Москва". Милонов отметил, что возражать против этой идеи могут только "атеистически настроенные хомяки".

"Любой, кто возражает, рано или поздно оказывается, что он тоже хочет себе что-нибудь отрезать и уехать в Испанию для операции по смене пола. У нас же тем же самым аэропортам присваиваются имена писателей, композиторов, но не всем нравятся эти писатели. Но это большая вкусовщина, чем назвать самолет в честь Святителя Николая. Это прекрасно, и никто не будет возражать лететь на таком самолете", – заявил он.

Ранее в Сети появились фото страниц из бортового журнала авиакомпании "ИрАэро". В нем была напечатана информация, что в авиапарке компании есть самолеты, носящие имена христианских святых. В РПЦ в ответ на это заявили, что называть самолеты или другие объекты именами святых – это нормальная практика, которая не противоречит традициям светского государства.

В прошлом году по всей России проходил конкурс "Великие имена России", в рамках которого все желающие могли выбрать дополнительные названия для аэропортов страны. Аэропорту Шереметьево присвоят имя поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково – авиаконструктора Андрея Туполева.

