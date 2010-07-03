В Госдуме поддержали идею присваивать имена святых самолетам

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заявил, что присвоение самолетам имен святых – это хорошая идея. Его слова передает Агентство "Москва". Милонов отметил, что возражать против этой идеи могут только "атеистически настроенные хомяки".
"Любой, кто возражает, рано или поздно оказывается, что он тоже хочет себе что-нибудь отрезать и уехать в Испанию для операции по смене пола. У нас же тем же самым аэропортам присваиваются имена писателей, композиторов, но не всем нравятся эти писатели. Но это большая вкусовщина, чем назвать самолет в честь Святителя Николая. Это прекрасно, и никто не будет возражать лететь на таком самолете", – заявил он.
Ранее в Сети появились фото страниц из бортового журнала авиакомпании "ИрАэро". В нем была напечатана информация, что в авиапарке компании есть самолеты, носящие имена христианских святых. В РПЦ в ответ на это заявили, что называть самолеты или другие объекты именами святых – это нормальная практика, которая не противоречит традициям светского государства.
В прошлом году по всей России проходил конкурс "Великие имена России", в рамках которого все желающие могли выбрать дополнительные названия для аэропортов страны. Аэропорту Шереметьево присвоят имя поэта Александра Пушкина, аэропорту Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково – авиаконструктора Андрея Туполева.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.