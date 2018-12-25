Аэропорт Внуково получил имя Туполева

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Международный аэропорт Внуково по итогам конкурса "Великие имена России" получил имя авиаконструктора Андрея Туполева. Об этом официально заявила пресс-служба воздушной гавани.

"Внуково <…> получил имя Туполева – советского ученого и авиаконструктора, который практически создал отечественную авиацию и вывел ее на мировой уровень. История аэропорта Внуково неразрывно связана с именем Туполева. Именно из Внукова совершили свои первые пассажирские рейсы Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ту-134, Ту-154, Ту-204 и Ту-204-300. Первый реактивный пассажирский самолет Ту-104 КБ Туполева, памятник которому установлен на въезде в аэропорт, стал одним из символов Внукова", – сообщил аэропорт.

Правительство России утвердит порядок использования присвоенных имен. На это отводится один месяц. Внесение изменений в код аэропорта не предусмотрено. В Общественной палате в ближайшее время встретятся организаторы проекта "Великие имена России" с собственниками аэропортов и обсудят аспекты интеграции имен в общественное пространство воздушных гаваней.

Андрей Туполев разработал более 100 типов гражданских и военных самолетов. Он первым в СССР спроектировал цельнометаллический самолет и межконтинентальный стратегический бомбардировщик. На самолетах Туполева выполнено 78 мировых рекордов и 28 уникальных перелетов (среди них спасение экипажа парохода "Челюскин" и беспосадочные перелеты в США через Северный полюс).

Имя аэропорту Внуково выбрали по результатам второго тура конкурса, который проходил 10-23 декабря. Россияне выбирали между Андреем Туполевым, Георгием Жуковым и Петром Чайковским.

Аэропорту Шереметьево в рамках проекта "Великие имена России" присвоят имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова.

Конкурс"Великие имена России" начался 11 октября. Финальный этап проходил с 12 по 30 ноября. Вторые туры конкурса состоялись в пяти регионах. 4 декабря были подведены первые итоги конкурса.