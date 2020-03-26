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Общество

14:58

Актрису Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище

утраты общество

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Советскую и российскую актрису Инну Макарову похоронят в столице на Троекуровском кладбище. Артистке было 93 года, дату похорон определят позднее, передает ТАСС.

По словам внука народной артистки СССР Ивана Бурляева, вопрос с датой похорон решается. При этом он уточнил, что не сможет лично присутствовать на похоронах. Бурляев в связи с возвращением из Испании находится восьмой день на карантине.

Инна Владимировна Макарова родилась 28 июля 1926 года. Она закончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. За свою карьеру исполнила более 50 ролей. Известна зрителям по лентам "Девчата" и "Молодая гвардия".

Актриса ушла из жизни 25 марта. Причина ее смерти в настоящий момент не называется.

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