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Культура

15 января, 20:43

Прощание с актером Александром Воробьевым состоится 18 января

утраты культура

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Воробьевым состоится 18 января в Московском театре Олега Табакова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"18 января состоится прощание с Воробьевым Александром Петровичем. В 11:00 – гражданская панихида в Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, 1а. Похороны (пройдут. – Прим. ред.) на Николо-Архангельском кладбище", – заявили в пресс-службе.

О смерти артиста стало известно 15 января. Об этом сообщили в Московском театре Олега Табакова, в котором он служил с 1989 года.

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года. Он окончил Российский институт театрального искусства. Многим артист запомнился по ролям в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Есенин", Адмиралъ" и многих других.

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