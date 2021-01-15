Прощание с актером Александром Воробьевым состоится 18 января

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Воробьевым состоится 18 января в Московском театре Олега Табакова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"18 января состоится прощание с Воробьевым Александром Петровичем. В 11:00 – гражданская панихида в Театре Олега Табакова на улице Чаплыгина, 1а. Похороны (пройдут. – Прим. ред.) на Николо-Архангельском кладбище", – заявили в пресс-службе.

О смерти артиста стало известно 15 января. Об этом сообщили в Московском театре Олега Табакова, в котором он служил с 1989 года.

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года. Он окончил Российский институт театрального искусства. Многим артист запомнился по ролям в фильмах "Ирония судьбы. Продолжение", "Есенин", Адмиралъ" и многих других.