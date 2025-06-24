АТОР: туроператоры не получали жалоб россиян на блокировку телефонов в Египте

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Туроператоры не получали жалоб от российских туристов, находящихся в Египте, на блокировку смартфонов. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее в Сети появилась информация о том, что египетские власти приняли закон, согласно которому все телефоны, не прошедшие официальную регистрацию, будут отключены от местной сотовой связи в течение трех месяцев. Мера, как указали журналисты, затронула и россиян, преимущественно тех, кто в Египте впервые.

Как пояснили в АТОР, правило о блокировке касается только второго телефона, и оно применяется в случае использования египетской сим-карты и пребывания в стране более 90 дней. Первый гаджет не затрагивается вообще, и при пребывании менее 90 дней проблем не должно быть и у тех, у кого два смартфона, добавили там.

В свою очередь, Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к туроператорам с запросом о возможных жалобах россиян в Египте, связанных с подключением к интернету и Wi-Fi. Однако пока подобных обращений не поступало, передает RT со ссылкой на пресс-службу союза.

Недавно в Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби Лаки-лаки. Вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян заверил, что это не скажется на турпотоке россиян на остров Бали. По его словам, последствия не коснутся популярного курорта. Более того, российские авиакомпании не корректировали расписание рейсов на фоне сложившейся обстановки.