Аналитики выяснили, что чаще всего россияне устраивают походы в Подмосковье

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Аналитики организовали опрос и установили, что чаще всего россияне устраивают походы в Подмосковье (36%), Татарстане (28%), Нижегородской области (26%), Республике Башкортостан (25%), Калининградской (8%), Новосибирской (8%) и Ленинградской областях (7%). Об этом сообщает RT.

По их словам, самыми полезными предметами 45% участников исследования назвали палатку, спальник и спальные принадлежности. Также они выделили генератор электричества (3%), спортивный инвентарь (3%), гитару (3%) и телескоп (1%).

По данным опроса, около 33% респондентов подчеркнули в походах отсутствие связи и интернета, 31% понравилось сидеть ночью у костра. Также 15% обратили внимание на свежий воздух и природу, еще 15% оценили новые места в походах.

Самым сложным для 23% россиян стали комары и другие насекомые, 12% выделили физическую нагрузку, отсутствие душа и туалета, перепады температур.

В опросе были задействованы 1,5 тысяч граждан РФ старше 18 лет.

Ранее стало известно, что туры за границу для граждан РФ могут стать еще дороже в связи с ослаблением рубля, в данный момент на одну поездку необходимо выделить минимум 160 тысяч рублей. Стоимость рубля по отношению к доллару и евро в том числе влияют на путешествия, данный тренд на какое-то время сохранится, из чего следует, что динамика цен пока что будет наблюдаться отрицательная. Курс валюты в первую очередь должен отразиться на бюджетных турах, но рост валюты коснется абсолютно всех направлений.

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