"Гранд сервис экспресс" открыл продажи билетов на поезда из Москвы в Крым

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Перевозчик "Гранд сервис экспресс" возобновил продажи билетов на поезда из Москвы в Крым и обратно. Об этом сообщает официальный телеграм-канал компании.

"При движении в сторону Крыма изменилось время отправления поездов из Москвы. При движении из Крыма незначительно изменилось время прибытия в Москву", – говорится в сообщении.

В компании рассказали, что изменения вводились для проведения ремонтных мероприятий на железной дороге.

Ранее сообщалось, что железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс", следующий по маршруту в Крым, временно закрыл продажу билетов на ряд поездов "Таврия" весной текущего года.

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