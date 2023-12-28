Закрытые выходы станции метро "Славянский бульвар" откроются 29 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Выходы станции метро "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии, которые до этого были закрыты на ремонт, откроются 29 декабря. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что откроются первый и третий выходы на станции метро "Славянский бульвар".

Ранее сообщалось, что на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года будет закрыт на ремонт выход № 1.



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