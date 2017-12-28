Новогодние трамваи начали курсировать в столице

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Два новогодних трамвая вышли на столичные улицы в преддверии праздников. Увидеть тематический транспорт жители города могут на маршрутах "А" и № 6 в центре и на северо-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Могортранс". В праздничные дни новогодний транспорт будет ходить еще и на маршруте № 26.

"Новогодние трамваи становятся полноправными героями главного зимнего праздника ‒ они выходят на улицы столицы уже третий год подряд. Такой транспорт будет работать в вечернее время все каникулы и, как мы ожидаем, перевезет около 17 тысяч человек", – заявил гендиректор компании перевозчика Леонид Антонов.

Он добавил, что 28 декабря всем детям сделают подарок: сказку о том, как обычный трамвайный вагон стал праздничным, и другие сувениры ребята получат из рук Деда Мороза и Снегурочки. Они будут работать в новогоднем транспорте.

В проекте впервые участвует вагон с прицепом, где размещены фигуры саней Деда Мороза и оленей в упряжке.

Ранее на Кольцевой линии столичного метро запустили поезд, посвященный Новому году. Он стал уже вторым праздничным составом в 2017 году. 21 декабря начал курсировать поезд "Путешествие в Рождество". В нем размещены интересные исторические справки об истории праздника и зимних развлечений.