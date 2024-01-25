Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск восстановили по одному пути. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Перевозчик уточнил, что движение по одному пути было восстановлено железнодорожниками в 20:50. Сейчас поезда по нему пропускаются поочередно в обе стороны.

Восстановительные работы по второму пути продолжаются. В них задействованы примерно 70 железнодорожников и два восстановительных поезда.

Снегоочистительная машина сошла с рельсов днем 25 января. В МЖД уточнили, что в результате схода пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Позднее МЖД назначила компенсационные автобусы, которые доставляли пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

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