25 января, 20:58Транспорт
Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск восстановили по одному пути
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на участке Чисмена – Волоколамск восстановили по одному пути. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.
Перевозчик уточнил, что движение по одному пути было восстановлено железнодорожниками в 20:50. Сейчас поезда по нему пропускаются поочередно в обе стороны.
Восстановительные работы по второму пути продолжаются. В них задействованы примерно 70 железнодорожников и два восстановительных поезда.
Снегоочистительная машина сошла с рельсов днем 25 января. В МЖД уточнили, что в результате схода пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.
Позднее МЖД назначила компенсационные автобусы, которые доставляли пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.
Около 3 тыс железнодорожников вышли на уборку снега на МЖД
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