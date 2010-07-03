"Яндекс" может запретить вызывать такси на Новый Арбат

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс" протестировал в Москве функцию, которая не позволяет пользователю вызвать автомобиль в место, где остановка у обочины запрещена.

Как рассказали в компании, причиной стали камеры видеонаблюдения, которые от Бульварного до Садового кольца фиксируют нарушения за остановки дольше 10 секунд.

Так, в августе 2019 года пользователи обратили внимание, что не могут вызвать "Яндекс.Такси" на Новый Арбат. Запрещенная зона в приложении подкрашивалась красным цветом.

Отмечается, что тестирование прошло успешно, однако пока было приостановлено. Сейчас вопрос остановок в центре столицы обсуждается с Дептрансом, передает BFM.ru.

Ранее агрегаторы такси начали тестировать новый тип поездок "Попутчики". Новый тариф подразумевает, что по одному маршруту едут незнакомые друг с другом люди.